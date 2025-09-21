Подполье отчиталось о сокрушительном ударе ВС РФ по целям на Украине

Российские войска атаковали ремонтную базу с развитой железнодорожной сетью, крупными цехами и ангарами. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Также один из ударов пришелся по авиационной базе. Там до этого видели истребители F-16.

Еще Лебедев рассказал о том, что были поражены ряд тренировочных лагерей ВСУ в Чернигове. Помимо этого, российские войска атаковали средства ПВО, железнодорожной логистики и площадки с военной техникой в Днепропетровской области.

Ранее российские войска атаковали нефтебазу в Черниговской области Украины. Она загорелась.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.