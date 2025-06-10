Подозреваемый в атаке БПЛА Тимофеев и его жена внесены в перечень террористов

Росфинмониторинг внес супругов Артема и Екатерину Тимофеевых, которые, возможно, причастны к атаке беспилотников ВСУ в Иркутской области, в список террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости .

Их ФИО появились в перечне на сайте ведомства.

Ранее Минобороны заявляло, что ВСУ устроили теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях из-за дронов загорелись несколько единиц авиатехники.

В организации нападения подозреваются 37-летний Артем Тимофеев и его жена Екатерина. Они могут быть причастны к атаке БПЛА на авиабазу «Белая» 1 июня. Супругов объявили в розыск. В 2014 году мужчина также публиковал селфи на фоне Майдана в Киеве и поддерживал госпереворот на Украине.