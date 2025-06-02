Разыскиваемый за атаку БПЛА на российскую авиабазу оказался участником Майдана

Артем Тимофеев, которого разыскивают по подозрению в причастности к атаке на авиабазу «Белая» в Иркутской области, оказался диджеем и поклонником украинских музыкальных групп, сообщает Mash . В 2014 году мужчина также публиковал свои селфи на фоне Майдана в Киеве и поддерживал госпереворот на Украине.

Из интернет-публикаций Тимофеева следует, что он тесно общался с украинскими музыкантами и был совладельцем одного из брендов одежды.

По предварительной информации, Артему Тимофееву 37 лет. Власти города Усть-Кут Иркутской области сообщали, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на местную авиабазу «Белая», которая произошла 1 июня. Усть-кутская администрация также сообщала, что Тимофеев является уроженцем Донецка.

Минобороны России сообщало, что накануне киевский режим устроил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях в результате террористической атаки загорелись несколько единиц авиатехники, в остальных регионах нападения были отражены. Пожары на двух авиабазах ликвидировали, никто из людей не пострадал.