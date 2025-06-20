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Подольск отправил интернет-оборудование и рации на Донецкое и Херсонское направления

Две партии гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону проведения специальной военной операции на Донецкое и Херсонское направления. Власти округа и жители по просьбе защитников приобрели спутниковое интернет-оборудование, палатку и спальные мешки, радиостанции, антидроновые одеяла, строительные инструменты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков и кавалер 3 орденов Мужества Артем Горшенин вручили все необходимое для бойцов их представителям.

Сотрудник медслужбы батальона боец с позывным Дунай приехал в родной Подольск в отпуск. С малой родины он привезет однополчанам комплект спутникового интернет-оборудования, очиститель-ионизатор воздуха и многоместную армейскую палатку М-30.

«Принимать помощь от любимого города, в котором родился, очень волнительно, это воодушевляет. Спасибо за помощь, она очень нужна, любая, какая возможна», — сказал Дунай.

Второй груз гуманитарной помощи защитникам доставят родители бойца с позывным Заяц, мобилизованного осенью 2022 года.

Жители округа Вера и Алексей отвезут в часть к сыну радиостанции, антидроновые одеяла, спальные мешки, средства личной гигиены, строительные инструменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.