Подоляка заявил о тяжелых боях после прорыва войск на Украину из Курской области

Подоляка: после прорыва армии на Украину из Курской области начались тяжелые бои

Российские войска ведут тяжелые бои после прорыва из Курской области на территорию Украины, утверждает военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале . По словам обозревателя, украинская армия «оказывает отчаянное и упорное сопротивление».

Подоляка заявил, что 19 февраля российские войска вошли в село Лебедевка в Суджанском районе Курской области, где смогли закрепиться. По его словам, Вооруженные силы РФ пытаются деоккупировать населенный пункт и уже достигли ряда успехов.

Армия России также «начала давить» к югу от ранее освобожденного курского Свердликово и предприняла попытку захода в Новеньское Сумской области. К утру ВС РФ были на северной окраине этого населенного пункта, заявил Подоляка.

«Но формально, да, первые опорники на территории Сумской области (как и было озвучено президентом вчера) мы здесь взяли. Бои идут очень трудные. Противник оказывает отчаянное и упорное сопротивление.», — подчеркнул обозреватель.

Подоляка добавил, что российские военные смогли достичь тактических успехов в ходе атак районе Куриловки и Гуево под Суджей.

«И тоже все идет очень и очень тяжело», — продолжил блогер.

Накануне Подоляка заявлял, что благодаря начавшейся атаке из Курской области российские ВС смогут обойти «очень неудобную для штурма позицию противника» и добраться до главной трассы снабжения суджанской группировки ВСУ.