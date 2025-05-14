Подмосковные строители восстанавливают здание администрации Мариуполя

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного областному министерству ЖКХ, продолжают осуществлять регулярный контроль за ходом восстановительных работ на одном из ключевых объектов городской инфраструктуры — здании администрации Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Постройка Мариупольского городского совета понесла серьезные повреждения. Масштабное восстановление охватывает площадь более 5 тыс. кв. м и включает комплекс строительных и инженерных работ.

Ежедневно на объекте свыше 10 строителей. Завершается устройство новой кровли, ведется остекление.

Параллельно идут фасадные работы, усиление несущих конструкций, замена систем электроснабжения. Внутренние помещения здания также полностью обновляются: современные кабинеты, функциональные зоны и комфортные условия для сотрудников и посетителей — все это станет частью новой инфраструктуры городского управления.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области.

Управление технического надзора капитального ремонта участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.