сегодня в 11:41

Украинские силы оказались в плачевном положении на севере ДНР. Подконтрольная Киеву часть региона была полностью отрезана от ж/д сообщения, сообщает РЕН ТВ .

Как утверждают украинские власти, электрички теперь не будут доезжать до Славянска и Краматорска. Поезда будут останавливаться в Барвенково и Гусаровке в Харьковской области.

Затем пассажирам придется садиться в автобусы. Общественный транспорт доставит их до места назначения.

Между тем ВС РФ стремительно берут в кольцо Красноармейск (Покровск). Российским войскам до полного окружения города осталось 3 км.

