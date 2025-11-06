Российские войска контролируют почти 85% Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики. До полного окружения города им осталось всего три километра, сообщает Mash .

ВС РФ уже отрезали украинские силы от всех асфальтированных дорог. Сейчас российские военные берут под контроль последний выезд из города.

По словам бойцов, ВСУ сидят без топлива. Украинские военные сливают бензин из брошенных машин, чтобы запитать генераторы. Более того, противник лишился почти всей бронетехники. Украинские войска спасаются на легковушках, пытаясь прорваться по бездорожью.

Сейчас остатки украинских сил засели в восточных окраинах Мирнограда. Российские морпехи из 155-й бригады продолжают наступать. При этом киевский режим утверждает, что ситуация в Покровске якобы стабильная. Украинское командование требует держать город до конца.

Между тем солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Покровском. Все попытки вырваться из российского окружения закончились неудачей.

