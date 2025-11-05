Украинские военнослужащие массово сдаются в плен под Покровском. Все попытки вырваться из российского окружения закончились неудачей, сообщает SHOT .

Наибольшее количество окруженных бойцов ВСУ сосредоточено в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Российские артиллерийские подразделения, минометчики и беспилотники активно действуют на этой территории.

Вырваться из окружения у ВСУ не получается: за последние сутки более 10 таких попыток были неудачными. Все пленные утверждают, что их командование оставило без поддержки и прекратило связь. Среди сдавшихся в плен значительное число недавно мобилизованных военнослужащих.

Российская армия успешно освобождает Покровск, окружив украинские подразделения. По данным украинских офицеров, под контролем ВС РФ находится не менее 60% городской территории. В то же время президент Украины Владимир Зеленский продолжает дезинформировать западных лидеров, утверждая, что ситуация в городе благоприятна для украинской стороны, и одновременно просит у них финансовую помощь.

Президент РФ Владимир Путин предложил приостановить боевые действия с целью предоставить иностранным журналистам возможность лично ознакомиться с ситуацией в Покровске. Однако это предложение было отклонено украинской стороной.

По мнению экспертов, украинский лидер избегает признания утраты контроля над городом Покровск из-за расположенных там складов с оружием НАТО на сумму в 500 млн евро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.