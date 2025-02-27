Подарочные наборы для женщин в зоне СВО собрали в Балашихе

Около 350 подарочных наборов упаковали активисты ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Общественной палате Балашихи 26 февраля. Праздничные наборы получат женщины, работающие в Донецком детском доме, а также находящиеся вблизи зоны проведения специальной военной операции. Подарки сформированы при поддержке главы Балашихи, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова и компании Green Mama. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В подарочные наборы входят средства по уходу за кожей лица и тела. Об этом рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

«В преддверии международного женского дня мы подготовили подарки, чтобы поздравить одиноких пенсионеров Совета ветеранов Балашихи, а также актив некоммерческих организаций и наших боевых подруг, которые находятся в подразделениях в зоне СВО. Наши подарки связаны с красотой и с женственностью — ведь в такой день хочется подарить улыбки и праздничное настроение. Подарочный груз на фронт будет отправлен уже сегодня, чтобы женщины успели получить поздравления вовремя. Есть такая фраза „Красота спасет мир“, но я говорю иначе — доброта спасет мир!» — сказала Елена Жарова.

Ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе объединяет более тысячи человек. Еще в пандемию добровольцы начали оказывать помощь и уже три года поддерживают наших бойцов в зоне проведения СВО. Один из тех, кто помогал собирать праздничные наборы — Максим Клемешов. Член Общественной палаты, он уже более пяти лет помогает людям.

«Когда начался ковид, захотелось помогать нашим жителям, я закупал продукты и доставлял по адресам. А с начала проведения СВО совместно с другими добровольцами мы собираем гумпомощь на фронт, также как автоволонтер я помогаю нашим „Сетевым пчёлкам“ и доставляю тяжелые ткани по цехам. Совместно с остальными волонтерами стараемся не оставаться в стороне и принимаем активное участие в различных акциях — собираем подарки детям из многодетных семей, а также с ограниченными возможностями, помогаем семьям в сложных жизненных ситуациях», — поделился Максим Клемешов.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.