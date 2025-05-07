Под Костромой эвакуируют население после атаки БПЛА

Жителей южной части города Нея Костромской области эвакуируют для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале . Утром 7 мая в Нейском районе отразили атаку украинского беспилотника.

Костромской губернатор уже выехал в Нею. Ситников встретится с местными жителями и проверит, какие условия подготовлены для них в пункте временного размещения.

При отражении атаки украинского БПЛА на Нейский район разрушений и пострадавших не фиксировалось, заявлял губернатор. Костромские власти предупреждали, что на территории муниципалитета еще могут находиться обломки дрона, которые ищут правоохранители. Жителей призывали не приближаться к деталям сбитого беспилотника и при их обнаружении звонить по номеру 112.

Вечером 6 мая украинские дроны также атаковали Московский регион. Беспилотники уничтожали средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки одного из дронов упали на завод «Базальт» в Подмосковье и причинили разрушения.