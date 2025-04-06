сегодня в 14:48

Под Киевом был атакован центр по изготовлению французских вертолетов для ВСУ

Был атакован центр изготовления поставляемых Францией вертолетов для нужд Вооруженных сил Украины в Белой Церкви Киевской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Один удар пришелся по Белой Церкви. Второе попадание было в пригороде. Там расположена база, где проводились тренировки, отметил Лебедев.

В Белой Церкви был атакован объект. Там собирали вертолеты, которые поставила Франция, подчеркнул координатор николаевского пророссийского сопротивления.

Ранее пресс-служба ГСЧС Украины писала, что были нанесены удары баллистическими ракетами по промышленным объектам в Киеве.