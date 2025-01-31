Под Белгородом во время обстрела ВСУ пострадал мирный человек
Гладков сообщил о ранении мужчины под Белгородом в ходе обстрела ВСУ
Вооруженные силы Украины снова обстреляли Белгородскую область. В результате происшествия, произошедшего в селе Новая Деревня Белгородского района, пострадал мужчина, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшего мужчину силами скорой помощи доставили в белгородскую больницу № 2.
«У него диагностировали баротравму и осколочное ранение головы. После осмотра и оказания необходимой помощи он был госпитализирован», — сообщил Гладков.
Другие подробности этого обстрела со стороны ВСУ уточняются. Оперативные службы работают на месте.
Ранее сообщалось, что из-за преступных действий ВСУ в Белгородской области погибла мать вместе со своим двухлетним ребенком.