Почти полный блэкаут: большая часть Харьковской области осталась без света

В Харькове и большей части Харьковской области отключили электроснабжение. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале .

В частности, сейчас без света в украинском регионе остались Изюм и Лозовая. Они представляют собой крайне важные для ВСУ железнодорожные узлы.

Поддубный уточнил, что именно из Харьковской области военные ВСУ обстреливают Белгород.

Военкор отметил, что «последствия ответных российских ударов по энергосистеме Украины в отдельных регионах уже носят тотальный характер». По мнению Поддубного, на Украине в скором времени может произойти гуманитарная катастрофа.

Ранее российские военные уничтожили цех по сборке БПЛА в Харькове. Там настраивали работу дронов и проверяли качество производства иностранцы, которые говорили на немецком языке.

