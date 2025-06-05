Почти полностью разрушено: по зданию администрации в Херсоне ударили ФАБом

сегодня в 17:39

Появились фото здания военной администрации во временно оккупированном ВСУ Херсоне, по которому ВС РФ нанесли удар 5 июня. Кадры публикует украинский Telegram-канал «Суспiльне Херсон» .

На фото виден поврежденный объект. Канал пишет, что здание было практически полностью разрушено. Судя по всему, удар пришелся по его центру.

Telegram-канал Fightbomber пишет, что удары наносились при помощи УМПК ФАБ-500М62 и УПАБ 1500.

«Работает команда „Убийц аэродромов“», — написали владельцы канала.

Ранее журналист Владимир Соловьев заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Херсоне. В том числе прилет был по областной военной администрации.