сегодня в 10:24

Почти 40 тыс жителей Кубани остались без света из-за повреждения ЛЭП дроном

Вражеский БПЛА повредил две высоковольтные линии электропередачи в Славянском районе. Свет пропал у 38,8 тыс. человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.

ЛЭП повредили обломки сбитого беспилотника. Пять аварийных бригад оперативно выехали на место, чтобы устранить последствия атаки. Работали 20 сотрудников и 5 единиц техники.

Бригады продолжают работу. На данный момент без света остаются 12,7 тыс. человек.

В Краснодарском крае зафиксированы последствия падения фрагментов воздушных целей. Два человека получили ранения, их госпитализировали. Обломки обнаружили в частном секторе города Славянска-на-Кубани и поселка Прибрежный.

