Падение обломков беспилотников привело к разрушениям в Краснодарском крае

сегодня в 04:09

Два человека пострадали при падении обломков БПЛА на Кубани

В Краснодарском крае зафиксированы последствия падения фрагментов воздушных целей. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, два человека получили ранения и были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи

Обломки были обнаружены в частном секторе города Славянска-на-Кубани и поселка Прибрежный.

В результате падения обломков повреждены кровли и окна как минимум в пяти частных домах. Также в районном центре зафиксированы повреждения на линиях электроснабжения, что привело к временным перебоям с электричеством. Оперативные службы проводят работы по оценке ущерба и восстановлению инфраструктуры.

Ранее силы ПВО уничтожили десять воздушных целей в небе над Кубанью.

