Исследование: пожертвования ВСУ в криптовалюте упали в несколько раз

Спикер Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил, что снижение блокчейн-пожертвований на нужды украинской армии связано с тем, что мировое сообщество уже видит, что «никакой победы Украине не светит», сообщает RT .

«Люди в первую очередь голосуют деньгами. Это один из важнейших показателей, что бы ни утверждала украинская пропаганда», — сказал депутат.

По его словам, народ Украины нищает и многие жители уже не могут себе позволить поддерживать армию: им приходится жить «впроголодь» из-за повышения налогов.

По данным исследования телеканала Russia Today, с февраля 2022 года поступления через три ключевых криптокошелька ВСУ уменьшились в сотни раз. Эта динамика, по мнению экспертов, отражает общее разочарование сторонников Киева.

26 февраля 2022 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своих страницах в социальных сетях опубликовал адрес кошельков с призывом перечислять криптовалюту для армии.