сегодня в 05:24

По зданию СБУ в Днепропетровской области нанесли удар

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области нанесен удар, в результате пострадали три сотрудника, сообщает РИА Новости .

По его словам, на третьем этаже находилось управление СБУ, а на первом этаже — отделение Национальной полиции.

Около 10:00 утра (11:00 по Москве — ред.) был нанесен удар FPV-дронами.

Продолжаются нападения украинских вооруженных сил на территорию Белгородской области. В ходе последних атак регион получил только материальный ущерб, жертв среди населения удалось избежать.