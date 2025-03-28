Белгородская область снова подверглась атакам ВСУ

Продолжаются нападения украинских вооруженных сил на территорию Белгородской области. В ходе последних атак регион получил только материальный ущерб, жертв среди населения удалось избежать, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из украинских беспилотников атаковал частное домовладение в хуторе Рябики Валуйского округа, нанеся повреждения забору, фасаду здания и находящемуся рядом автомобилю ГАЗель.

В Борисовском районе, а именно в селе Грузское, обстрел со стороны киевского режима привел к повреждению электрических сетей. Восстановительные работы начнутся после получения разрешения от Министерства обороны РФ, а пока часть населения остается без электричества.

Также удар FPV-дрона в селе Головчино Грайворонского округа стал причиной полного уничтожения огнем двух легковых автомобилей, еще один транспорт получил повреждения. Там же другой беспилотник вывел из строя линию электропередачи.

В Краснояружском районе беспилотный летательный аппарат нанес удар по сельскохозяйственному объекту в населенном пункте Илек-Пеньковка, в результате чего одно из зданий комплекса получило повреждения.