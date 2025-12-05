Площадь пожара в порту Темрюка превысила 1300 «квадратов»

сегодня в 18:37

В порту Темрюка бушует пожар, охвативший территорию в 1350 квадратных метров. На месте работают оперативные службы, об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край» .

Спасатели продолжают тушить пламя, которое возникло из-за атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны представителей киевского режима.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации пожара участвуют 68 спасателей и 26 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Темрюка. Несмотря на то, что после случившегося возник пожар, жертв и пострадавших удалось избежать.

