Пленный: ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат

Один из взятых в плен украинских военных Максим Корейко рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат, пишет РИА Новости .

Он рассказал, что последние украинские военные в Курахово запрашивали выход у командования, когда ВСУ уже вывели операторов БПЛА и пехоту с американскими ПТРК Javelin. По его словам, в ответ они слышали только «вперед».

Пленный солдат также отметил, что дорога была разбита и по ней нельзя было проехать.

«Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от „птичек“ уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь», — добавил он.

ВС России освободили Курахово в начале января. Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта после того, как он был зачищен от украинских военных, которые скрывались в складках местности и зданиях.

Ранее 16 солдат Вооруженных сил Украины на кураховском направлении оказались брошенными своим командованием, когда решили сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни. В российском плену бойцов ВСУ накормили, им оказали первую помощь.