Пленный военнослужащий ВСУ заплатил офицеру, чтобы не попасть на фронт

Украинский военный Олег Панченко, впоследствии попавший в плен, дал взятку подполковнику ВСУ для избежания службы на передовой. В своем обращении к согражданам он заявил, что российский плен похож на санаторий, сообщили в Минобороны .

Попавший в российский плен боец ВСУ Панченко признался, что после мобилизации в украинскую армию он отдал 3000 долларов высокопоставленному офицеру. Благодаря этой взятке его направили в Луцкую область ремонтировать авиатехнику вместо отправки на линию фронта.

Однако его относительно безопасная служба оказалась недолгой — в августе Панченко вместе с другими авиамеханиками был переброшен в Курскую область для участия в боевых действиях, где и был захвачен российскими военными.

«Российские бойцы нам сказали, либо мы будем сдаваться, либо нас убьют. Мы сдались. Нас накормили, напоили, переодели, душ дали принять. Все хорошо, как в санатории», — рассказал Панченко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные продолжают ликвидировать противника в Курской области. Бойцы ВСУ, стремительно отступая, стараются разрушить все, что встречают на пути, в том числе храмы и объекты культуры.