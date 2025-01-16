Украинский военнослужащий Руслан Мирный заявил, что на самом деле не планировал вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а был пойман сотрудниками ТЦК и силой отправлен на службу. По словам пленного, в рядах ВСУ служат в том числе наркозависимые люди, сообщает Минобороны РФ .

«В 23-й бригаде был логист, младший лейтенант, был любителем употребления наркотических веществ, набирал в ампулу какой-то препарат и „ширял“. „Доширялся“ до такой степени, что после вывода очутился в дурдоме», — рассказал Мирный.

Боец ВСУ в какой-то момент сумел сбежать со службы и какое-то время скрывался. Его сначала считали без вести пропавшим, затем погибшим, но после нашли и снова отправили на фронт. Позднее он предпочел сдаться в плен, чтобы сохранить собственную жизнь.

Ранее в Белгородской области сразу шестеро украинских военных сдались в плен. Они сложили оружие перед российскими бойцами.