Пятеро человек ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область
Женщина погибла, четверо детей ранены при ударе дрона ВСУ в Запорожье
В Васильевском муниципальном округе Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль — погибла 33-летняя женщина, а четверо детей получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребёнок», — сообщил Балицкий в своём Telegram-канале.
Пострадавшие дети в возрасте от 1 до 10 лет были доставлены в Мелитопольскую областную больницу с ранениями средней степени тяжести. Врачи отмечают, что жизни маленьких пациентов сейчас ничего не угрожает.
Для оказания специализированной помощи организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.