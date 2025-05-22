Пятеро человек ранены при атаке ВСУ на Запорожскую область

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребёнок», — сообщил Балицкий в своём Telegram-канале.

Пострадавшие дети в возрасте от 1 до 10 лет были доставлены в Мелитопольскую областную больницу с ранениями средней степени тяжести. Врачи отмечают, что жизни маленьких пациентов сейчас ничего не угрожает.

Для оказания специализированной помощи организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.