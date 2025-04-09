Пять дронов ВСУ были уничтожены в небе над Россией вечером 9 апреля

Вечером 9 апреля украинские силы попытались атаковать российские объекты с помощью дронов. В результате в небе над РФ ликвидировали пять беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Украинские дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 15:05 до 17:40 по московскому времени. Беспилотники были самолетного типа.

Три украинских беспилотника ликвидировали в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской областью.

Украинские дроны пытались атаковать Белгородскую область и днем 9 апреля. Средства ПВО отразили атаку 6 беспилотников ВСУ.