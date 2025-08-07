Пиломатериалы для строительства блиндажей отправили в зону СВО из Сергиева Посада

Жители Сергиево-Посадского округа постоянно оказывают гуманитарную помощь защитникам, находящимся на передовой. Зачастую это средства гигиены, техника и даже строительные материалы. В четверг очередная партия леса по просьбе бойцов была отправлена в зону боевых действий. Обрезная и необрезная доска необходима для создания укрытий и обустройства быта на передовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«К нам приехали ребята, чтобы забрать и сопроводить гуманитарный груз в зону СВО. Мы ежемесячно делаем по 4 отгрузки, отправляем фуры с пиломатериалами, которые так необходимы для строительства блиндажей», — рассказала депутат Совета Сергиево-Посадского округа от партии «Единая Россия», жена участника СВО Анна Солдатова.

Всего на фронт было отправлено 30 куб. м пиломатериалов. Кроме этого, воинам передали несколько коробок с предметами первой необходимости, собранные предпринимателями, жителями округа, а также пациентами и коллективом Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Сергиево-Посадский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф