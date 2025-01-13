Пик атак дронов ВСУ на регионы России вне зоны СВО пришелся на октябрь
Пик нападений беспилотниками самолетного типа на регионы России, которые находятся вне зоны спецоперации, пришелся на октябрь 2024 года, когда системы ПВО сбили 1128 аппаратов, сообщает ТАСС.
С начала 2024 года до октября противник наращивал число атак дронами. В январе была 101 атака, в июне — 599, больше всего в октябре — 1128. В ноябре количество предотвращенных нападений уменьшилось до 1038, в декабре — до 731.
Всего за прошлый год над территорией 35 регионов вне зоны спецоперации сбили порядка 7345 беспилотников самолетного типа. Больше всего (1896) перехватили на над Белгородской областью, на втором месте — Брянская область (1206), затем идет Курская область (1170).
Минувшей ночью в трех субъектах РФ с помощью ПВО сбили восемь беспилотников противника.