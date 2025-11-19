сегодня в 21:17

Российская армия успешно отражает атаки украинских формирований, стремящихся нанести удары по российской территории. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с попыткой киевского правительства нанести ракетный удар ATACMS по Воронежу, сообщает газета «Известия» .

Песков подчеркнул, что российские войска продолжают выполнять поставленные задачи, нанося удары исключительно по военным и связанным с ними объектам, придерживаясь прежней стратегии.

«В настоящий момент мы продолжаем специальную военную операцию, наши Вооруженные силы противостоят попыткам киевского режима нанести удары с использованием высокоточного западного оружия», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО MLRS украинской армии, из которых боевики пытались атаковать ракетами ATACMS объекты в Воронеже. Сообщалось, что обломки сбитых ракет повредили кровлю геронтологического центра Воронежской области, детского дома и одного из частных жилых домов.

