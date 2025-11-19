Ответ за Воронеж: Минобороны подтвердило массированный удар по Украине

Утром 19 ноября российские Вооруженные Силы (ВС РФ) осуществили масштабную атаку высокоточным оружием как воздушного, так и морского базирования на ряд целей в западных областях Украины, которые используют в своей деятельности Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

В массированной атаке ВС РФ использовали в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Данные действия стали ответом на зафиксированные ранее террористические акты со стороны Украины, направленные против гражданской инфраструктуры на российской территории.

Ударами были охвачены объекты военно-промышленного комплекса, энергетическая инфраструктура, обеспечивающая его функционирование, а также хранилища беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. Все намеченные цели были успешно поражены, что свидетельствует о достижении поставленных задач.

Ранее в Минобороны подтвердили, что ВСУ использовали для атаки Воронежской области американские ракеты ATACMS. Соответствующие фото опубликованы в Сети.

