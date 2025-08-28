сегодня в 13:48

Песков: у России и Украины нет договоренностей по воздушному перемирию

Москва и Киев не достигали никаких договоренностей по поводу воздушного перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он отметил, что киевский режим продолжает бить по России, причем зачастую удары наносятся по мирным объектам. Вместе с тем российские войска делают успехи, нанося удары по военной инфраструктуре Украины.

«Удары успешные, цели уничтожаются», — отметил Песков.

При этом Россия все еще настроена на продолжение мирных переговоров с Киевом. Она хочет достичь урегулирования кризиса с помощью политико-дипломатических средств.

По словам Пескова, все обсуждения по поводу путей выхода на траекторию урегулирования конфликта должны происходить «в дискретном режиме».