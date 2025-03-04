сегодня в 18:30

Песков сказал, что будет, если США остановят поставки вооружений Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что станет с Украиной, если США остановят поставки вооружений Киеву. Своим мнением он поделился с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным .

По словам Пескова, большая часть вооружений на Украину шла из США. Кроме того, американцы предоставляли украинцам разведданные и данные спутниковой разведки.

Если эти поставки будут приостановлены или вовсе остановлены, то Украина перестанет получать большую часть боеприпасов и техники.

Соответственно, такой сценарий может повлиять на решение Киева сесть за стол мирных переговоров, добавил Песков.

4 марта Вашингтон приостановил поставки военной помощи Киеву. Такое решение принял президент США Дональд Трамп, который предложил сосредоточиться именно на дипломатических усилиях по решению украинского кризиса.