Песков: Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу

Россия обязательно ответит на атаку американскими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также уточнил, когда последует ответ, сообщает ТАСС .

Утром 11 декабря ВСУ атаковали аэродром Таганрога с помощью шести ракет ATACMS. В результате были ранены несколько челок, повреждены здания.

После ударов Минобороны РФ сообщило, что «данная атака не останется без ответа». В ведомстве отметили, что будут приняты соответствующие меры.

Дмитрий Песков назвал это заявление Минобороны «недвусмысленным и прямым». Представитель Кремля добавил, что ответ на атаку по Таганрогу обязательно последует.

Песков не стал уточнять, когда именно это произойдет. Однако он добавил, что «ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным».