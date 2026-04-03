Песков: Россия будет продолжать СВО для достижения своих целей
Фото - © РИА Новости
Россия не прекратит СВО, пока не достигнет своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», — сказал Песков.
Он также назвал условие, которое поможет остановить горячую фазу спецоперации. Для этого необходимо, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса.
Песков уточнил, что это способствовало бы переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласился с условием о выводе украинских войск из Донбасса ради получений гарантий безопасности от Вашингтона.
