Песков: Россия будет продолжать СВО для достижения своих целей

Россия не прекратит СВО, пока не достигнет своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей», — сказал Песков.

Он также назвал условие, которое поможет остановить горячую фазу спецоперации. Для этого необходимо, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса.

Песков уточнил, что это способствовало бы переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласился с условием о выводе украинских войск из Донбасса ради получений гарантий безопасности от Вашингтона.

