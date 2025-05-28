сегодня в 13:58

Песков: РФ и Украина создают перечень условий для временного перемирия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорщики от России и Украины сейчас занимаются определением условий для временного перемирия в конфликте, сообщает РИА Новости .

По его словам, готовятся соответствующие документы. При этом проведение спецоперации продолжается.

Песков также отметил, что вскоре Москва и Киев обменяются проектами меморандумов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о содержании меморандума, который готовит Россия. По ее словам, в документе отражены принципы и сроки урегулирования конфликта, а еще условия прекращения огня.