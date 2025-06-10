Песков: РФ и Украина находятся в контакте по обмену телами бойцов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители России и Украины взаимодействуют по вопросу передачи тел погибших бойцов, сообщает Ura.ru.

«Контакты осуществляются. Пока другой конкретики мы сообщить вам не можем», — сказал Песков.

При этом с российской стороны все готово. Трейлеры с телами солдат ВСУ уже несколько дней стоят в Брянской области. РФ готова передать более 6 тыс. тел, но представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена 7 июня.

Также Россия и Украина 9 июня произвели первый обмен военнопленными, у которых возраст составляет до 25 лет.