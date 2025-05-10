Песков: поставки оружия Украине во время временного перемирия нужно прекратить

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что временное перемирие в украинском конфликте должно сопровождаться прекращением поставок вооружений ВСУ. Об этом сообщает «Взгляд» .

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран?» — сказал Песков в интервью ABC News.

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что соглашение о прекращении огня между РФ и Украиной может быть достигнуто в ближайшие два дня. Он также считает, что существует большая вероятность продления перемирия на 30 дней.

Также о своей готовности к месячному перемирию ранее говорил украинский лидер Владимир Зеленский.