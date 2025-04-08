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Песков переадресовал МО вопрос о якобы присутствии ВСУ в Белгородской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал узнавать детали хода специальной военной операции у Минобороны, которое уполномочено информировать общественность на эту тему, сообщает ТАСС .

Песков прокомментировал на брифинге информацию о якобы присутствии украинских военных в Белгородской области.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль не комментирует вопросы о ситуации на фронте. Они должны быть адресованы именно Минобороны РФ.

«По реальному положению на поле боя мы не даем информации», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о якобы активности ВСУ в Курской и Белгородской областях.

Между тем Telegram-каналы сообщали, что украинские солдаты пытались прорваться в Белгородскую область, но их действия пресекли ВС РФ.