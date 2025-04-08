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Песков переадресовал МО вопрос о якобы присутствии ВСУ в Белгородской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не комментируют ситуацию на поле боя, о деталях хода спецоперации нужно спрашивать у Минобороны. Об этом сообщает ТАСС .

7 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил об активности ВСУ в Курской и Белгородской областях России. В Курскую область противник вторгся в августе 2024 года, ВС РФ освободили свыше 86% занятой территории и вышли в Сумскую область.

«По реальному положению на поле боя мы не даем информации», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ опроверг заявления Киева об ударах по соцобъектам в Кривом Роге. По его словам, ВС России наносят удары только по военным целям.