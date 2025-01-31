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Песков отреагировал на заявления NYT о «военных из КНДР» в Курской области

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать «завиральные рассуждения» журналистов The New York Times (NYT) о «военных из КНДР», которые якобы понесли крупные потери на территории Курской области, после чего уехали из РФ. Об этом сообщает ТАСС .

Журналист спросил у Пескова, как бы российские власти могли прокомментировать материал NYT. Он ответил, что «никак».

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что в публикации большое количество рассуждений. Есть как «правильные, так и неправильные, завиральные, с искажением реальности».

«Каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять якобы «пленных бойцов КНДР» на солдат ВСУ. Песков сказал, что Москва и Пхеньян не подтверждали слова Киева и западных государств о том, что бойцы из Северной Кореи участвуют в украинском конфликте.