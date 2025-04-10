Песков опроверг обвинения Зеленского во втягивании Китая в конфликт на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сделанные в адрес РФ обвинения главы Украины Владимира Зеленского о втягивании Китая в спецоперацию. По словам представителя Кремля, КНР придерживается взвешенной позиции, сообщает ТАСС .

Песков на слова Зеленского отметил, что это не соответствует действительности. КНР — партнер РФ в стратегическом плане. Страна также считается товарищем и другом.

Президент Украины не прав, добавил пресс-секретарь главы РФ.

Ранее официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс сказала, что Вашингтон знает о пленении ВСУ двух, якобы, граждан КНР, которые «принимали участие в конфликте на стороне РФ».