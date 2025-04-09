Вашингтон отреагировал на информацию о пленных китайцах на Украине
Госдеп США выразил обеспокоенность пленением китайских военных на стороне РФ
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон располагает информацией о захвате ВСУ двух китайских граждан, воевавших на стороне России, сообщает Lenta.ru.
«Китай является ключевым союзником Москвы в этом конфликте, и подобные сообщения вызывают серьезную озабоченность», — подчеркнула она на брифинге.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о пленении двух китайских подданных в районе Тарасовки и Белогоровки (ДНР).
На данный момент власти КНР не прокомментировали ситуацию. Инцидент может осложнить и без того напряженные американо-китайские отношения на фоне поддержки Китаем российской военной операции.