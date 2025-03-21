Песков опроверг обвинения Киева в том, что ВС РФ «сами обстреляли» ГИС «Суджа»

Повреждения газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области видели все. Были опубликованы кадры горящих трубопроводов, так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Киева в том, что ВС РФ якобы «сами обстреляли» ГИС, сообщает в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«При этом мы слышим заявления из Украины, что «русские сами себя обстреляли». Абсурдное заявление», — сказал Песков.

Ситуация в очередной раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму, отметил пресс-секретарь президента России.

Военкор Юрий Котенок сообщал, что ВСУ ночью обстреляли ГИС «Суджа», в результате чего началось возгорание. Через нее Россия продавала газ в ЕС.