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Песков: на Украине услышат слова Путина о возможности ВС РФ освободить Сумы

В Киеве услышат слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не исключает вероятности «забрать» украинский город Сумы. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Путин во время пленарной сессии ПМЭФ сказал, что у РФ отсутствует задача «забрать» Сумы. Однако такую возможность нельзя исключать.

«Услышат», — заявил Песков журналисту РИА Новости.

Ранее Путин сказал, что действия России в Сумской области Украины связаны с созданием ВСУ угрозы для РФ. В частности, формирования соседней страны регулярно подвергают обстрелам приграничные территории.