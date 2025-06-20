сегодня в 19:48

Путин: РФ не рассматривает возможность забрать Сумы, но это не исключено

Россия выбила ВСУ из Курской области, а теперь вынуждена создавать зоны безопасности вдоль линии границы, так как украинские силы постоянно атакуют с помощью артиллерии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в Сумской области глубина зоны безопасности составляет 10-12 км, а дальше — город Сумы, областной центр.

«У нас нет задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — заявил президент РФ.

По его словам, это связано с тем, что ВСУ создают угрозу для РФ, постоянно обстреливая приграничные территории.

Путин 20 июня выступает на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.