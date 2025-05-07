«Первые среди первых»: боец Дэн рассказал о важности связи между военными

Российские военнослужащие бок о бок достигают поставленных целей на специальной военной операции, и одну из важных ролей в таком взаимодействии играет отделение связи. Боец с позывным Дэн рассказал, что связь между военными необходима.

Военные всех уровней регулярно пользуются средствами связи. Отделения связи — важнейшее звено армии, которое связывает всех между собой: от подразделений и полков, до частей и командования. Российские военнослужащие используют самые современные средства связи.

«Связь она первая, она везде. Связь между подразделениями, полками и частями. И тем более командованием. Невозможно без отделения связи, подразделений связи и современных средств связи. Поэтому наш девиз „Первые среди первых“», — рассказал водитель аппаратной с позывным Дэн.

Желающие отправиться на службу по контракту попадают в разные подразделения армии, в том числе и в связь. Все бойцы слаженно работают, это и позволяет достигать таких блестящих результатов.

Поддержка страны

Государство понимает, насколько трудна работа военных, поэтому достойно ее оплачивает. При заключении контракта с Минобороны, бойцы получают от государства 400 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. А если контракт был подписан в Подмосковье, то от региона в единовременном формате им начисляют еще 1 млн 900 тысяч рублей. На сегодняшний день, Московская область выделяет самую большую единовременною помощь военным при заключении контрактов.

Кроме того, каждый боец получает высокую зарплату ежемесячно, которая начинается от 200 тысяч рублей и зависит в том числе от рода выполненных боевых задач, звания и наличия наград разного формата.

Каждый военный может рассчитывать на 100% компенсацию военной пенсии и на ряд других льгот, в том числе на приостановку исполнительных производств по административным просроченным обязательствам, кроме алиментов. Бойцы и их семьи находятся под крылом государства, которое готово решить любой вопрос военных и их близких.

Чтобы подписать контракт с Минобороны в Подмосковье, нужно обратиться в единый центр отбора бойцов на службу по контракту, который работает в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Там будущим контрактникам помогают оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию и первую боевую подготовку, предоставив жилье и питание на это время.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.