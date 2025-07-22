Перминова сообщила о новых мерах поддержки семей участников СВО

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова сообщила, что родственники бойцов, погибших на СВО, имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск.

Перминова рассказала, что в весеннюю сессию комитет сконцентрировался на поддержке участников спецоперации. Она заявила, что теперь дети, родители и жены погибших участников СВО имеют право на дополнительный неоплачиваемый 14-дневный отпуск.

«Следующее изменение, то, что касалось внесения в Трудовой кодекс, это опять же (касается — ред.) участников специальной военной операции. Если они получили ранение, контузию и находятся в госпитале, то члены их семей имеют право на 35 дней неоплачиваемого отпуска для того, чтобы они смогли приехать в госпиталь и ухаживать за своим отцом, мужем, сыном», — сказала Перминова.

Ранее стало известно, что проект «Моя карьера с Единой Россией» помог трудоустроить 2,3 тысячи бойцов СВО. Кроме того, в прошлом месяце прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства со специальными локациями для бойцов спецоперации. Всего предложения о работе получили 87 тысяч соискателей.