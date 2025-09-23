Перехвачены очередные два беспилотника, летевшие на столицу
Фото - © РИА Новости
В Московском регионе продолжается отражение атак вражеских БПЛА, сбито еще два дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Беспилотники направлялись в сторону Москвы. Из уничтожили силами ПВО Минобороны.
Специалисты экстренных служб уже находятся на местах падения обломков БПЛА.
Ранее источник рассказал, что в этой атаке на столичный регион противник использовал множество воздушных шаров.
