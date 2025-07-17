Передача гуманитарной помощи в местном отделении партии «Единая Россия» г. о. Мытищи

В местной общественной приемной партии «Единая Россия» секретарь местного отделения партии Юлия Купецкая совместно с председателем Совета депутатов городского округа Мытищи Андреем Гореликовым, руководителем фракции «Единая Россия» Юрием Гончаруком и руководителем мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергеем Пудовым встретились с бойцами СВО и их семьями и передали гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«На прошлой неделе мы провели выездную администрацию для семей участников спецоперации. На этой встрече к нам обратились наш земляк, который сейчас находится в отпуске, а также супруга другого мытищинского бойца. Они попросили оказать гуманитарную помощь», — сказала Юлия Купецкая.

По запросу для первого военнослужащего были приобретены определитель дронов, портативную электростанцию и радиостанции. Для второго бойца — генератор, бензопилы, дрели, молотки, топоры и расходные строительные материалы.

Они встретились с ребятами в местном отделении партии «Единая Россия» и передали всю гумпомощь лично в руки.

«Остаемся на связи с ними и их семьями, чтобы при необходимости оказать поддержку», — сказала Юлия Купецкая.

В округе продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи:

ул. Юбилейная, д. 27, штаб фонда «От сердца к сердцу»;

ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс»;

ул. Мира, д. 2А, ДК «Яуза»;

ул. Мира, д. 37, м. о. партии «Единая Россия»;

ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи»;

ул. Мира, д. 9, Штаб волонтеров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.