Пенсионерка при оккупации в Курской области похудела почти на 30 кг

Пенсионерка из курского села Мартыновка более семи месяцев провела в оккупации Вооруженных сил Украины и похудела почти на 30 кг, сообщает РИА Новости .

Женщина рассказала, что за это время она не ела даже хлеба.

«Я весила девяносто с чем-то килограмм. А сейчас уже сравнивала, было 69. Настолько похудела. Никто ничего, даже буханки хлеба, корки хлеба, я его не ела… Даже грамма не ела», — отметила она.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

О планах вторжения украинских войск на территорию Курской области знали всего четыре человека, а некоторые командиры сомневались в законности действий, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил (ВСУ) Александр Сырский.